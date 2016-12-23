واشنطن تلغي لوائح تطالب بتسجيل الزائرين من 25 دولة لدى الحكومة

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واشنطن – أكدت الولايات المتحدة أمس الخميس، إلغاء الحكومة للوائح ذات صلة ببرنامج يطلب من زائرين معينين من 25 دولة ذات أغلبية مسلمة تسجيل أنفسهم لدى الحكومة.

ووفقا لما نقلت وكالة الأنباء «الألمانية»، أعربت بعض الجماعات المعنية بحقوق المهاجرين عن قلقها من إمكانية أن يستخدم الرئيس المنتخب دونالد ترامب ذلك البرنامج لمطالبة المسلمين المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة.

وكان الإعلان عن ذلك الأمر من جانب وزارة الأمن الداخلي رمزيا إلى حد كبير لأنها توقفت عن استخدام البرنامج في .2011.

وقالت الوزارة إن تلك الخطوة بالتالي ليست لها «تأثير حقيقي» على العامة، كما أن النظم والعمليات والبرامج الاكثر تقدما قد جعلت البرنامج باليا، كما ان الغاء الرنامج لن يكون له أي تأثير على الحقوق الاساسية للعامة أو مصالحهم.

وكان البرنامج المسمى «نظام التسجيل عند الدخول والخروج لاعتبارات الأمن القومي» يطالب الأجانب الذكور ممن هم فوق 16 عاما من الدول المدرجة في القائمة التي تضم 25 دولة، بتسجيل أنفسهم لدى سلطات الهجرة الأمريكية لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة.

ويطالب ذلك البرنامج بأخذ بصمات هؤلاء الأشخاص وتصويرهم.

وبينما رحب مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) بقرار إلغاء اللوائح، قال ترامب يوم الأربعاء إنه لن يتنازل عن فكرة إنشاء سجل للمسلمين أو منع هجرة المسلمين.