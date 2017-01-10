«وبيننا حديقة» رسائل شاعرتين عن الألم والهزيمة

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القاهرة- صدر حديثا عن دار روافد، كتاب “وبيننا حديقة” وهو رسائل متبادلة بين الشاعرتين سارة عابدين، ومروة أبو ضيف، خلال ما يقرب من أربع أشهر. كانت البداية عندما قامت سارة بكتابة “رسالة إلى الله”، حينما كانت تعيش فترة حملها فى ابنتها “فيروز”، وحينما نشرتها وقرأتها مروة قررت أن تكتب هي أيضًا رسالة لترد عليها.

فى هذه الفترة كانت الشاعرتين تمران بظروف تكاد أن تكون متشابهة، فيما يخص علاقتهما بأطفالهما، وبما يتعلق بإحساس الأمومة لديهما، على الرغم من أن كل منهما تعيشان فى قارة مختلفة، إلا أن مشاعرهما كانت قريبة جدًا، وفقا لـ«اليوم السابع».

تنوعت الرسائل بين سارة عابدين ومروة أبو ضيف، فمن الحديث عن مشاعر الأمومة، إلى كشف الغطاء عن مشاعر الهزيمة والضعف، التى تتسبب فيها الأمومة، تحدثتا بلا خوف على صورتهما، جعلتا مشاعرهما عارية أمام الجميع بكل وضوح، ومع كل رسالة تكتب وتنشر يزداد اهتمام القارئات وتحديدًا الأمهات منهن بمتابعة وانتظار جديد الرسائل بين سارة ومروة، ومن هنا جاءت فكرة جمع هذه الرسائل فى كتاب، قام بتصميم غلافه أيضًا الشاعرة سارة عابدين.

إلى سارة/ أُحاولُ أن أُخاطبَكِ بهُويَّةٍ مُحدَّدةٍ/ يقولون: امرأةٌ فى منتصف العمر أمٌّ لطفلينِ/ أرانى فتاةً ضئيلةً بظَهْرٍ محنى فى شوارع العاصمة/ وجهٌ غريبٌ فى كلِّ الأماكن/ تصوَّرى أنِّنى مَرَّةً لم أعرفْنى فى الصورة الفوتوغرافية؟!/ على العموم؛ لا يعنينى الأمرُ كثيرًا/ الأهمُّ أن نعقد اتفاقًا مع الزمن/ ولكنْ-ياعزيزتي-أى الخيارات أجمل الذكريات أم الحاضر؟ إِلَامَ أُوجِّهُ عقرب الساعات؟/ الطفلة أم الأم؟/ اليوم، فُوجئتُ بأنِّى لا أحملُ أى أمنياتٍ/ وإنْ كان الأمر بيدى/ أظنُّ أنِّى لن أختار شيئًا على الإطلاق/ رُبَّما تقمَّصْتُ شجرةً/ أو بُحيرةً جليديةً تشيخُ فى وجه الزمن.

إلى مروة/ هل تذكرينَ عندما تمنِّيتِ أن تكونى شجرةً أو بُحيرةً تشيخ فى وجه الزمن؟/ حتَّى لو كنتِ شجرةً ستجدينَ بعض العصافير الصَّغيرة التى تنقرُ أوراقَكِ؛ لِتُعيدَ إليكِ ألم الحياة. لو كنتِ بُحيرةً، ستعلقُ الهوام فى تجاعيدِكِ؛ لِتلتهم وجهَكِ الشائخَ.

لا مفرَّ مِن الانغماس فى الألم يا مروة. فى الصَّباح، لم أجد النَّوم أسفل السَّرير. بحثتُ عنه بين الكواكب والأقمار فى صفحات كتاب العلوم، لكنَّ الظَّلام كان يغمر الفضاء، ولم أستطعْ أن أجد الوسائد بين الأجرام السماوية. الصَّغيراتُ كُنَّ يتجاذبننى فيما بينهنَّ؛ لِتظفرَ كُلٌّ منهنُّ بالنوم داخلى، وأنا لم أكنْ أرغب إِلَّا فى أن أجد سحابةً مناسبةً، أقذفُ رأسى عليها، حتَّى لا يثقل أكثر على رقبتى المنهكة.