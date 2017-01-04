وداعا لمتاعب الطهي مع هذا الفرن الذكي

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لاس فيجاس – كشفت شركة جنرال إلكتريك عن “فرن” ذكى خلال معرض CES بلاس فيجاس، والذى يمكنه العمل دون أى تدخل بشرى.

و يتم تشغيله عن بعد مع قدرته على إنذار المستخدم عند احتراق الطعام، بفضل ميزة التكامل مع جهاز “نست” المنزلى للحماية، والذى يبحث عن علامات الدخان بشكل مستمر، ليرسل إنذار وتنبيهات إلى الهاتف الذكى الخاص بالمستخدم يخبره أن الفرن تم إغلاقه فى حالة وجود أى خطر، إذ كشفت GE عن شراكة مع نست لتتيح لمستخدمى “الفرن” الذكى المزود بواى فاى تفعيل الميزة فى حالة امتلاك جهاز نست.

وقال Paul Surowiec نائب رئيس منتجات الطهى بشركة GE “الطهى يجب أن يكون تجربة ممتعة، ولكننا نعرف أنه فى بعض الأحيان هناك حوادث داخل المطبخ، لذا تكامل جهازنا مع “نست” يساعدنا على التأكد أن مستخدمينا أكثر أمانا عند الطهى، وخصوصا عندما يتم ترك الفرن دون مراقبة”.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإذا ظهر دخان أو حريق داخل الفرن، يرسل “نست” تنبيه للمستخدم فى الوقت الحقيقى، مع توجيهه إلى تطبيق إعدادات المطبخ على هاتفه الذكية أو جهازه اللوحى.