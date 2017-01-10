وديعة خليجية لسلطنة عمان.. قوة «التكتل» تقصي الأزمات

كتب – حسام عيد

أعلنت سلطنة عمان أنها تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بمليارات الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وألتقى مسؤولون عمانيون في الآونة الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

ولا تزال المفاوضات في مراحلها الأولى لكن “المؤشرات إيجابية حتى الآن”.

وتُعد الودائع، التي من المخطط أن تحصل عليها الدولة الخليجية، نوعا من القروض المساندة التي يحصل عليها البنك المركزي العماني لفترة محددة، ويتم سدادها في نهاية الفترة، مضافا لها سعر فائدة يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، أو يتم سداد قيمة الوديعة فقط إذا ما قررت الجهات المقرِضة منح الوديعة بدون تكلفة أو احتساب أسعار فائدة صفرا.

الحفاظ على استقرار الريال

بحسب خبراء اقتصاديين ستجنب الوديعة الدولارية عملة سلطنة عمان “الريال” من مخاطر آية تخفيضات قد تطرأ على قيمتها الحقيقية.

وأكد مسؤول قطري أن ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات، مشيرا إلى أنه من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرًا.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي إن البنك يشجع المصارف المحلية على جذب ودائع بالعملة الأجنبية.

وكان سعر صرف الريال العماني شهد تراجعًا منذ أوائل عام 2015 في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2% من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر الماضي.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني عجزًا في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.

ومن المعتقد أن الحكومة تملك أصولا بقيمة نحو 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين وفقا لتقديرات خاصة، لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلًا في الأمد الطويل ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.

منع الاضطرابات المالية

تعد الوديعة العمانية المقترحة مسعى جديدًا من الدول الأكثر ثراء في مجلس التعاون الخليجي لدعم الأعضاء الأقل ثراء بهدف الحيلولة دون تفشي الاضطرابات المالية في المنطقة.

وتضررت المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الست جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 والذي قلص إيراداتها من تصدير النفط.

وتضررت سلطنة عمان بشكل خاص نظرا لأنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يتمتع بها جيرانها.

وأثار ذلك تكهنات بين المصرفيين بأن سلطنة عمان قد تضطر في النهاية للتخلي عن ربط عملتها بالدولار المستمر منذ ثلاثة عقود عند 0.3849 ريال للدولار.

الاقتراض لتمويل العجز

في مطلع يناير الجاري، أعلنت عُمان موازنة 2017، لتُبقي على سياستها التقشفية، في ظل تضرر إيرادات الدولة من أسعار النفط المنخفضة.

وتوقعت السلطنة أن يبلغ الإنفاق، خلال العام الجاري، نحو 11.7 مليار ريال (30.4 مليار دولار) بانخفاض 1.2، مقابل إيرادات بقيمة 8.7 مليارات ريال (22.6 مليار دولار)، ليصل العجز المُقدر إلى 3 مليارات ريال (7.8 مليارات دولار).

وحددت الموازنة، التي تم نشر مرسوم بها، بعد مصادقة السلطان قابوس بن سعيد عليها، وسائل تمويل العجز، من خلال الاقتراض الخارجي بنسبة 70%، بما يعادل 5.4 مليارات دولار، والاقتراض المحلي بنسبة 13.3%، وتمويل من الاحتياطات بنسبة 16.6%.

وفي الشهر ذاته، خاطبت حكومة سلطنة عمان بنوكا من أجل إصدار دولي لسندات على شريحتين إحداهما أجلها خمس سنوات والأخرى عشر سنوات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد عجزا في الموازنة نتج عن هبوط أسعار النفط.

وطلبت السلطنة من بنوك دولية تقديم مقترحات بشأن إصدار دين بالدولار الأمريكي من المرجح أن يصل حجمه إلى نحو مليار دولار أو أكثر.

وتسعى الحكومة إلى طرح الإصدار في صورة سندات تقليدية أو صكوك.

ومن المتوقع أن تتلقى الحكومة العمانية مقترحات من البنوك خلال فترة قصيرة وإتمام عملية الاختيار في موعد أقصاه نهاية يناير للبدء في العمل على إصدار محتمل في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل خطة التمويل الخارجي إصدار سندات تقليدية وصكوك إلى جانب قرض محدد الأجل من السوق المصرفية.

ومن المرجح أن يشمل اتفاق السندات الجديد بنوكا كانت قد رتبت إصدارات دين للسلطنة العام الماضي وهو ما يرجح كفة بنوك مثل سيتي وبنك أبوظبي الوطني وناتيكسيس كمرشحين لترتيب الإصدارات.

وأعلنت وزارة المالية العمانية إنها ستغطي عجز الموازنة هذا العام من خلال اقتراض دولي بقيمة 2.1 مليار ريال واقتراض محلي بقيمة 400 مليون ريال وسحب 500 مليون ريال من الاحتياطي المالي.

وقدّر البنك الدولي قيمة الصكوك والسندات التي أصدرتها سلطنة عمان خلال عام 2016 بقيمة 5 مليارات دولار.

الخليج تكتل اقتصادي متماسك

قد تساهم العوامل الجيوسياسية في أي قرار بالمضي قدما في الوديعة العمانية، ففي ديسمبر الماضي أعلنت سلطنة عمان انضمامها إلى تحالف إسلامي بقيادة السعودية لمكافحة الإرهاب في خطوة أشادت بها الدول الأخرى بمجلس التعاون الخليجي مؤكدين أن مجلس التعاون الخليجي جسد واحد وقوة واحدة أمام التحديات والمخاطر.

كما ستكون الوديعة العمانية منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى عشر سنوات.