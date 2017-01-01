الإمارات تدين تفجير بغداد المزدوج

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أبو ظبي – أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الأحد، التفجير المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في سوق في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقا لما نقلت وكالة «وام»، أكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم الأحد، موقف الإمارات الثابت تجاه الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين وترويع الآمنين تتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية كافة.

ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وأعربت عن خالص تعازيها للعراق حكومةً وشعباً وأسر الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين.