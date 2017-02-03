وزارة الدفاع المصرية تنشر فيديو لزيارة السيسي للكلية الحربية

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القاهرة – نشرت قناة وزارة الدفاع المصرية، على موقع الفيديوهات “يوتيوب” فيديو لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي فجر اليوم للكلية الحربية.

وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة مفاجئة للكلية الحربية، حيث تفقد مراحل الإعداد البدنى والمهارى المختلفة لطلبة الكلية، للاطمئنان على برامج التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها الطلبة، وذلك بحضور الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

كما شارك الرئيس طلبة الكلية فى جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وشهد قيام عدد منهم بقفزة الثقة من موقع مرتفع إلى حمام السباحة، وفى الختام تناول الرئيس طعام الإفطار مع طلبة الكلية.

وأشاد الرئيس بالقدرات البدنية والمهارية العالية التى أظهرها الطلبة، والتى تدل على مستوى متميز من التدريب، مشيراً إلى أن هذه القدرات تعد أحد أهم الركائز فى بناء ضباط وقادة المستقبل داخل القوات المسلحة، وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم، تحت أية ظروف.