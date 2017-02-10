وزارة الصحة المصرية توافق على مجموعة جديدة من أدوية السكر

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القاهرة – كشف عدد من الأطباء المتخصصين عن موافقة وزارة الصحة على طرح عقار جديد يحمل مادة علمية “داباجليفلوزين” ينتمي إلى مجموعة علمية جديدة تعمل بطريقة مستحدثه عن طريق طرد السكر الزائد خارج الجسم مع البول.

وقال الدكتور هشام الحفناوي مدير المعهد القومي للسكر ورئيس اللجنة القومية للسكر، إن مصر تعتبر من العشر دول الاوائل في عدد المصابين بمرض السكر بحوالي ٧,٨ مليون مصاب، ووجود ادوية حديثة تساعد على ضبط السكر والتخلص من مضاعفاته في مصلحة المريض.

وأوضح الحفناوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن المجموعة الجديدة من أدوية السكر، تعمل على خروج السكر عن طريق البول، بدلا من امتصاصة في الدم، وقد اثبتت تلك المجموعة فاعليتها في تحسن نسب السكر في الدم، و تقليل مضاعفاته على القلب والأوعية الدموية، كما انها تساعد على خفض نسبة ضغط الدم المرتفع المصاحب لمرض السكر ، و لا تؤثر على خلايا البنكرياس، وفقا لـ«الوطن».