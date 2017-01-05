وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا يبحثون ملف سد النهضة آخر يناير

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القاهرة – قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، إن المقرر أن يبحث وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، خلال اجتماع رسمي بالعاصمة السودانية “الخرطوم” خلال الفترة المقبلة، مدى التقدم في ملف سد النهضة الإثيوبي، خاصة بعد سداد الدفعة الأولى من قيمة التعاقد الخاصة بتكلفة الدراسات الفنية، التي يتولى تنفيذها المكتب الاستشاري الفرنسي من قبل حكومات الدول الثلاثة، وذلك بهدف وضع خارطة الطريق لتعويض التأخر في إعداد التقرير الأوّلى، ومراجعة مراحل تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، لتعويض التأخير نتيجة سداد الدفعة من إجمالي تكلفة الدراسات، المقدرة بـ4.4 مليون يورو.

وقال “عبد العاطي”، في تصريحات صحفية بحسب موقع “اليوم السابع”، اليوم الخميس، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للإدارة المتكاملة الموارد المائية بشمال الدلتا والساحل الشمالي، بحضور محافظي الشرقية والبحيرة، اللواء خالد سعيد، والدكتور محمد سلطان، ومن المتوقع أن يُعقد اﻻجتماع قبل اجتماعات القمة الأفريقية، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا” نهاية الشهر الجاري.

وأوضح وزير الري، أن دور وزارة الخارجية المصرية محوري ورئيسي في الملف، باعتبارها تقود العمل السياسي والدبلوماسي، بما يحقق التقارب بين الدول الثلاثة، ويساعد على تجاوز أية خلافات سياسية تؤثر على سير الدراسات، وآخر ما توصل له المكتبان الفرنسيان، موضحًا أن دور وزارة الري وخبرائها يقتصر على الجانب الفني بشأن تأثير الدراسات على مستقبل الأمن المائي المصري، وأن إعلان المبادئ يظل حاكمًا رئيسيًّا في الملف، وفي علاقات مصر بدول حوض النيل بصفة خاصة.

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي في تصريحاته، إلى أن الدول الثلاثة التزمت بسداد الدفعة الأولى للمكتب الاستشاري، لبدء تنفيذ الدراسات الفنية للمشروع، المقرر الانتهاء منها خلال 11 شهرًا، مع تقديم تقارير دورية عن سير الدراسات لوزراء المياه بالدول الثلاثة، والتي تشمل الدراسات الهيدروليكية لحركة مياه النيل خلف سد النهضة، وتأثيرها على سريان مياه الفيضان على الدول الثلاثة، إضافة إلى الدراسة البيئية والاجتماعية للمشروع وتأثيرها على مصر والسودان وإثيوبيا، سواء زراعيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا، وتأثيرها على الثروة السمكية في نهر النيل.