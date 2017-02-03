وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يبحثان الإرهاب

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باريس – حث وزير الخارجية الأمريكي الجديد ريكس تيلرسون ونظيره الفرنسي جان مارك إيرولت مكافحة الإرهاب وعددا من المسائل المشتركة في اتصال هاتفي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الجمعة، أن إيرولت دعا تيلرسون لزيارة فرنسا عاجلا، معربا عن أمله في تعزيز الثقة والحوار العميق حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وحول القضايا الإقليمية والعالمية التي تسبب قلقا مشتركا لفرنسا والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي على أهمية الروابط التاريخية بين البلدين، والتي تتجسد في التعاون المهم في القضايا الأمنية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وتابع البيان أن تيلرسون شدد من جهته على قوة التحالف الفرنسي الأمريكي ضد تهديدات الإرهاب والرغبة المشتركة للبلدين في القضاء عليه، خاصة في العراق وسوريا، حيث يواجه البلدان “همجية” تنظيم “داعش”، وفق البيان.

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية أن هذه العلاقات تعد أساسية لتسوية الأزمات، “بما في ذلك في الشرق الأوسط وأوكرانيا”، كما أكد إيرولت على أهمية الروابط بين ضفتي المحيط الأطلسي، وفقا لـ«روسيا اليوم».