وزيرة الاستثمار المصرية: طرح «إنبي» و«أموك» في البورصة خلال 2017

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القاهرة – كشفت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصري، عن أنه سيتم طرح شركتي “إنبي وأموك” من قطاع البترول في البورصة بعد الحصول على كل الموافقات، وذلك بعد الرجوع إلى مجالس الإدارات بهدف استكمال الطرح.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم، أن إلغاء المناطق الحرة الخاصة كان موجودًا في القانون 17 لسنة 2015، والقانون الحالي أكد إلغاءها.

وأضافت خورشيد، أنه تم العمل على برنامج الطروحات مع بنوك الاستثمار، وحددنا بعض الطروحات لعدد من شركات القطاع العام أيضًا ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وسيتم الطرح خلال العام الجاري ويستمر من 3 إلى 5 سنوات، وفقا لـ«اليوم السابع».