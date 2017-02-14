وزير إماراتي بـ«إيجبس 2017»: الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر

رؤية

القاهرة – أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية «أدنوك»، الثلاثاء، أن مصر أثبتت أنها شريك موثوق به في قطاع الطاقة من خلال اعتمادها على سياسات مالية واقتصادية وتطبيق أطر تشريعية ملائمة ساهمت في تشجيع الشركات البترولية العالمية الكبرى على الاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر.

وأضاف «الجابر»، خلال كلمته أمام المؤتمر والمعرض الدولي للبترول والغاز «إيجبس2017»، أن السياسات الحكيمة لمصر بدأت تؤتي ثمارها بتحقيق اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي في مختلف مناطق مصر البترولية خاصة في البحر المتوسط، وستسهم في أن تكون مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المنعقد حاليا بالقاهرة، أن اجتماع هذه الموارد المكتشفة من البترول والغاز مع السياسات البترولية عامل أساسى يعزز الثقة في الاقتصاد المصرى وتحقيق التنمية المستدامة والمستحقة لمصر ومن النتائج الإيجابية التي تحققت أيضا نمو البورصة المصرية وزيادة حجم الاكتتاب في السندات الدولية التي طرحتها مصر وكلها عوامل تؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصرى ودور مصر المهم والمحوري في تحقيق أمن واستقرار المنطقة بأسرها مؤكدا أن الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر.

وعلى جانب آخر، أشار سلطان الجابر أن الطلب العالمي على الطاقة يشهد نموا سريعا والتقديرات تشير إلى أنه لن يقل عن 25% بحلول عام 2040 وغالبية هذه الزيادة ستأتى من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتى ستشكل ثلثي الطلب العالمى على الطاقة عام 2040 و60% من هذا الطلب سيتم تلبيتها اعتمادا على البترول والغاز مما يتطلب استثمار 25 تريليون دولار خلال الفترة المقبلة وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة وهذا يتطلب شراكات مجدية من الدول والشركات ومؤسسات التمويل الدولية، وفقا لـ«اليوم السابع».