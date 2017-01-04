وزير الآثار المصري: تشكيل لجنة مع الأوقاف لنقل آثار المساجد للمتاحف

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القاهرة – قال خالد العناني، وزير الآثار المصري، على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد بمقر مجلس الوزراء، حول سرقات القطع الأثرية من داخل المساجد الأثرية، أنه سيتم الاتفاق مع وزراة الأوقاف بسحب القطع الأثرية الموجودة بداخل المساجد الأثرية الكبرى مثل المسجد الحسين والرفاعي والأحمدي من خلال لجنة مشكلة من الأوقاف والآثار.

وأضاف أنه سيتم نقلها إلى متاحف وزارة الآثار ووضع نماذج بدلاً منها في المساجد، وذلك للحد من سرقات الآثار داخل المساجد بالإضافة إلى تخفيف العبء على العاملين بهذه المساجد في حراستها، وذلك في تصريحات صحفية أوردها موقع “المصري اليوم”.