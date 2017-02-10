وزير الآثار المصري يفتتح معرض «أوزوريس» بمتحف ريتبرج في سويسرا

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القاهرة – افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الخميس، معرض «أوزوريس: آثار مصر الغارقة» بمتحف ريتبرج بمدينة زيورخ في سويسرا.

وقال هشام سيف الدين، سفير مصر في سويسرا، في تصريح له، إن المعرض يضم 293 قطعة من الآثار المصرية الغارقة التي تم العثور عليها في هيراكليون وأبوقير وميناء الإسكندرية الشرق، موضحًا أن مثل هذه المعارض تمثل فرصة حقيقية لعرض كنوز الآثار المصرية على الجمهور الأوروبي خاصة وأنها تشير إلى مرحلة تماس بين الحضارتين المصرية والأوروبية الإغريقية، كما أنها تساهم في تشجيع حركة السياحة الأوروبية إلى مصر.

وأضاف «سيف الدين» أن حفل الافتتاح شهد حضورًا كثيفًا من مختلف وكالات الأنباء السويسرية والأوروبية، بالإضافة إلى عدد كبير من المواطنين السويسريين، لافتًا إلى أن السفارة المصرية في سويسرا سوف تعمل على الترويج لهذا المعرض في مختلف الأوساط الثقافية السويسرية لجذب أكبر عدد ممكن من الزائرين بغية تحقيق الاستفادة القصوى من المعرض، وفقا لـ«المصري اليوم».