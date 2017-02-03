وزير الأوقاف المصري: شهداء الشرطة نبراس للأجيال القادمة

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القاهرة – أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على فضل الشهادة في سبيل الوطن والتضحيات والجهود التي يقوم بها رجال الشرطة والقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب تحقيقاً لاستقرار البلاد، جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التى ألقاها بمسجد “الرحمن” بمقر وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة عقب افتتاحه اليوم.

وتحدث وزير الأوقاف، عن أهمية تخليد ذكرى شهدائنا الأبطال حتى يكونوا نبراساً تهتدي به الأجيال القادمة من أبناء الوطن، كما تناول أهمية القيم الأخلاقية فى بناء المجتمع وتدعيم أسس وركائز الاستقرار بالدولة، واستعرض ملامح تاريخية من البطولات والتضحيات التي شهدها الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، افتتح اليوم الجمعة، مسجد الرحمن بوزارة الداخليه بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة وعدد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة.