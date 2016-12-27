وزير الإعلام الكويتي: حققنا قفزة نوعية في المؤشر العالمي للشباب

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الكويت – قال وزير الإعلام الكويتي، سلمان الحمود الصباح اليوم الثلاثاء، أن دولة الكويت حققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة قفزة نوعية وكبيرة فى المؤشر العالمى للشباب.

وأوضح الشيخ سلمان الحمود خلال جلسة مجلس الأمة العادية المنعقدة اليوم، أن دولة الكويت انتقلت فى المؤشر العالمى للشباب من مركز 110 إلى مركز 56 ما يدل على عمل الدولة لمصلحة الشباب.

وبحسب «وكالة الأنباء الكويتية»، أضاف- خلال مناقشة المجلس طلبا نيابيا بشأن تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لتحسين بيئة الأعمال- أن الدولة خطت خطوات مهمة فى تأسيس الصندوق الوطنى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من منطلق اهتمامها بالشباب.

وأكد أن فكرة إنشاء لجنة تعنى بتحسين بيئة الأعمال “امر يصب فى مصلحة الجميع لا سيما الشباب”.