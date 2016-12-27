وزير البترول المصري: طرح ثلث إنتاج حقل ظهر في ديسمبر 2017

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القاهرة – قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أنه بحلول شهر ديسمبر من العام المقبل سيتم طرح ثلث إنتاج حقل ظهر فى السوق المصرى، لافتا إلى أنه يتم تصنيع مواسير الغاز فى مصانع بألمانيا.

وأضاف خلال كلمته بندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة معتز رسلان أن عام 2018 سيتم طرح المرحلة الثانية، خاصة أن الحقل على بعد 200 كيلو بحرية، وعلى عمق 4 كيلو فى البحر وتصل أعماقه لنحو 8 كيلو من سطح البحر، موضحا أن ترسيم الحدود عام 1904 وراء حقنا فى الحقل لأنه على خط التماس مع دول أخرى.

وأشار الملا إلى أنه لا خلاف مع شركة إينى الإيطالية التى تعمل معنا منذ 60 سنة، مؤكدا أن دخول شركاء أجانب جدد يؤكد جدوى حقل ظهر الكبيرة، مؤكدا أن حجم الاستثمار فيه يصل لنحو 10 مليارات دولار، وفقا لـ«اليوم السابع».