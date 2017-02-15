وزير الخارجية التركي: علينا الإصرار على فكرة مناطق آمنة في سوريا

رؤية

أنقرة – أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن تأييده لفكرة “المناطق الآمنة” في سوريا، مشددا على ضرورة توفير تمويل لإنشائها، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ونقلت وكالة فرانس برس الاربعاء 16 فبراير عن أوغلو قوله: “أولا، يجب علينا الإصرار على الفكرة دفاعا عنها، ثانيا، عندما يتعلق الأمر بمنطقة آمنة، ينبغي علينا بناء منازل ومدارس ومنشآت، لذلك، علينا أن نجمع التمويل سويا من أجل تطوير تلك المناطق لتمكين الناس من العيش في ظروف مناسبة”.

جاءت تصريحات جاويش أوغلو في قطر خلال مرافقته للرئيس التركي رجب طيب اردوغان في جولة خليجية شملت السعودية والبحرين ايضا.

واعتبر أن الأعداد الكبيرة من اللاجئين سيعودون إلى مناطقهم الأصلية “في حال إنشاء مناطق آمنة ذات بنية تحتية”.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أعلن، الأحد الماضي، أن مدينة الباب باتت محاصرة من جميع الجهات من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر اللذين وصلا إلى مركز المدينة، مؤكدا أن “الهدف في سوريا هو تشكيل منطقة آمنة خالية من الإرهاب” لوقف الهجرة من سوريا إلى تركيا وإعادة المقيمين في المخيمات بتركيا إلى بلادهم.

يذكر أن الجيش التركي أطلق في 24 أغسطس من العام الماضي عملية “درع الفرات” ضد مسلحي تنظيم “داعش” بمشاركة قوات من الفصائل المعارضة السورية المسلحة.