وزير الخارجية المصري: الاستيطان غير مشروع

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عمان – أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن الاستيطان غير مشروع وهناك توافق دولي وقرارات دولية تؤكد ذلك.

وأضاف شكري، أن «مصر طالما طالبت بوقف إطلاق النار، ونحن على مشارف مشاورات سياسية تضم كل الأطياف».

وتوجه شكري إلى العاصمة الأردنية عمان، أمس الثلاثاء، للقاء الملك عبدالله الثاني ملك الأردن ناقلا إليه رسالة من الرئـيس عبدالفتاح السيسي، حسبما أفاد المتحدث باسم الخارجية.

وأفادت وسائل الإعلام المصرية، أن شكري سيلتقي خلال الزيارة أيضا بكل من رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، حيث سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وسبل تنميتها وتطويرها للارتقاء بها إلى مستوى أكثر تميزًا من التعاون والتنسيق بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين، منوها بأن العلاقات المصرية الأردنية تمثل محور ارتكاز رئيسي في المنطقة العربية يستمد قوته من الثقل الإقليمي لكلا الدولتين.

وأضاف أبو زيد، بأنه سيتم أيضا خلال الزيارة التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وفي مقدمتها الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والعراق، بالإضافة إلى مستجدات القضية الفلسطينية وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن التنسيق بشان آليات دفع مسيرة العمل العربي المشترك استعدادا للقمة العربية القادمة التي ستستضيفها الأردن في شهر مارس القادم.