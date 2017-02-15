وزير الخارجية المصري: لا ندخر جهدا في دعم الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها

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القاهرة – قال سامح شكرى وزير الخارجية المصري، أن مصر لا تدخر جهدا فى القيام بمسئوليتها الدولية والإقليمية من خلال عضويتها بمجلس الأمن أو إسهامها المتواصل فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعم جهود السكرتارية والسكرتير العام لتحقيق مقاصد وأهداف الأمم المتحدة.

وأوضح شكرى، بكلمته خلال محاضرة السكرتير العام للأمم المتحدة بجامعة القاهرة اليوم الأربعاء، أن هناك تقدير واسع يحظى به السكرتير العام للأمم المتحدة، فهذه الشخصية لها تاريخ مرموق لدى الدول الأعضاء بشكل عام ومصر بشكل خاص بعضويتها الحالية فى مجلس الأمن، قائلأ: “أؤكد دعم مصر لتمكين السكرتير العام للأمم المتحدة لقيادة المنظمة فى هذه المرحلة الهامة وتحقيق التنمية وحفظ حقوق الشعوب فى ظل نظام عالمى يرنو إلى التعايش السلمى ودعم علاقات الصداقة بين الدول.

ونوه إلى أن السكرتير العام للأمم المتحدة يحرص على الاستقلالية لدى المنظمة الدولية ومن ثم إيصال رسالة واضحة لإعلاء هذه القيم، مؤكدا أن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة والقاهرة مقر الجامعة العربية، وجامعة القاهرة التى تخرج منها أول سكرتير عام أفريقى عربى للأمم المتحدة وهو بطرس غالى، وتؤكد ضرورة وجود علاقات متعددة الأطراف قائمة على الاحترام المتبادل والعدالة الدولية.

وتابع وزير الخارجية، أن استضافة جامعة القاهرة لسكرتير عام الأمم المتحدة تعكس إسهامها الفكرى المتميز للموضوعات التى تقع على جدول المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة قدمت ثمارا كثيرة من خلال ندوة مصر والأمم المتحدة بعام 2012 التى دونت الإسهام الدبلوماسى فى قضايا السلم والأمن الدوليين، وفقا لـ«اليوم السابع».