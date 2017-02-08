وزير الخارجية المصري من الأردن: لا نحتاج وساطة مع السعودية

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القاهرة – قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن العلاقات المصرية- السعودية «مباشرة وعميقة ومتشعبة، وقنوات الاتصال بين الجانبين قائمة»، مشدداً على أن العلاقات بين البلدين «لا تحتاج أى وساطة».

وأضاف «شكرى»، خلال مؤتمر صحفى، مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، بالعاصمة الأردنية عمان، أمس، أن مصر تحرص على علاقتها بالمملكة وتعمل على تعزيزها، وأن لدى البلدين القدرة على استمرار العلاقة بالإيجابية التى يتطلع إليها الشعبان الشقيقان.

والتقى شكرى العاهل الأردنى، الملك عبدالله الثانى، وسلمه رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضمنت دعوة الملك لزيارة مصر. وتطرقت المحادثات بين شكرى وملك الأردن إلى الأوضاع فى المنطقة والتطورات فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتداعيات قرار تقنين المستوطنات.

من جهة أخرى، قال بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى برلين، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تزور مصر الشهر المقبل، لبحث تفعيل التعاون الثنائى بين القاهرة وبرلين فى المشروعات التنموية والصناعية.، وفقا لـ«المصري اليوم».