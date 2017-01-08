وزير الخارجية المصري يتوجّه إلى سلطنة عمان لتعزيز العلاقات الثنائية

رؤية

القاهرة – غادر وزير الخارجية المصري سامح شكري، القاهرة، الأحد، متوجها إلى العاصمة العمانية مسقط، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطان قابوس بن سعيد.

تستهدف زيارة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة برامج ومشروعات التعاون القائمة، بالإضافة إلى التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين.

ومن المقرر، خلال الزيارة، استعراض أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي في ظل وجود توافق في الرؤى بين مسقط والقاهرة حول ضرورة التوصل لحلول سياسية لأزمات العالم العربي وأهمية تكثيف وتيرة التشاور والتنسيق بين الدول العربية في سبيل تحقيق هذا الهدف، وفقا لـ«المصري اليوم».