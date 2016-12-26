وزير الخارجية المصري يستقبل وزير الدولة الفرنسي للتنمية والفرانكفونية

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القاهرة – استقبل وزير الخارجية سامح شكرى صباح اليوم الاثنين، وزير الدولة للتنمية والفرانكفونية الفرنسي جان ميرى لوجان، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد ابو زيد عبر حسابه الرسمي على تويتر، بحسب بوابة اليوم السابع.

ووصل وزير الدولة الفرنسي للشئون الخارجية والفرانكفونية والوفد المرافق له، إلى القاهرة، مساء الأحد، فى زيارة للبلاد تستغرق يومين، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، بأن المسئول الفرنسي وصل على الطائرة الفرنسية القادمة من باريس، قبل أن تنهى إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار، حيث كان فى استقباله بالمطار عددا من أعضاء السفارة .