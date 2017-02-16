وزير الداخلية الأردني يحذر من «تجنيس» الفلسطينيين

رؤية – علاء الدين فايق

عمّان – حذّر وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، من منح الفلسطينيين جنسيات أخرى، معتبرا أن ذلك يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية برمتها.

وقال الوزير في تصريحات صحفية خلال لقائه عددا من البرلمانيات الأردنيات، إنه ليس من مصلحة الأردن والأمة العربية تجنيس الفلسطينيين بأي جنسية أخرى.

وأكد أن مثل هذا الأمر يعمل على تفريغ فلسطين من أبنائها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتشير أرقام شبه رسمية، إلى وجود نحو مليون شخص يحملون الجوازات الأردنية المؤقتة سواء من سكان الضفة الغربية أو ممن فقدوا أرقامهم الوطنية الأردنية، ولا يستطيعون حمل الجنسية الأردنية بما يمنحهم صبغة المواطنة.

ويواجه قرابة 160 ألف فلسطيني من أبناء قطاع غزة يقيمون في الأردن ومعظمهم ولدوا في المملكة، مشاكل تتجلى في استمرار معاملتهم داخل المملكة معاملة الوافدين.

وترفض تيارات واسعة في الأردن منح هؤلاء الجنسية الأردنية لاعتبارات عدة، أبرزها التخوف من طمس الهوية الأردنية وخشية أن يعطي ذلك مصداقية لما يدعيه الإحتلال بأن الأردن هي ذاتها فلسطين.

لكن آراء أخرى لا ترى مبررا لاستمرار منع هؤلاء من الجنسية والحقوق كاملة، طالما أن الدولة سمحت لهم منذ البداية دخول أراضيها والتوالد فيها وسمحت لهم كذلك بشراء العقارات والاستثمار.

إضافة لذلك، تشير أرقام رسمية إلى وجود نحو 90 ألف امرأة تحمل جواز سفر أردني أو بطاقة جسور خضراء ، متزوجات من غير أردنيين معظمهم فلسطينيون، وهو ما بات يعرف بملف ” أبناء الأردنيات “الذين يقولون إنهم يتمتعون بحقوق منقوصة.

ويقول وزير الداخلية الأردني بخصوص منح مزايا وتسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، إنه سيتم مخاطبة الدوائر المعنية بتطبيق المزايا والتسهيلات الممنوحة لهم.