وزير الداخلية المصري يزور مصابي الشرطة بمستشفى العجوزة

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القاهرة – زار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية المصري، مساء اليوم الأحد، المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم فى الحملات الأمنية التى تستهدف ضبط العناصر الإرهابية والإجرامية.

واطمأن وزير الداخلية على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، معرباً عن إعتزازه وجميع رجال الشرطة للتضحيات والجهود التى يقدمونها فى سبيل رفعة وإستقرار أمن الوطن، مؤكداً أن عزيمة رجال الشرطة على مواصلة العطاء والتصدى لعناصر الشر، هو ما يدعم الأجهزة الأمنية بقوة فى التصدى لكافة منابع الإرهاب والجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار الذى يشعر به أبناء شعب مصر العظيم.

وأشاد وزير الداخلية خلال زيارته بما لمسه من روح معنوية عالية لدى رجال الشرطة المصابين الذين ضربوا المثل والقدوة فى حب الوطن وحماية أمنه ومواطنيه، مؤكداً سيادته أن تلك التضحيات هى موضع تقدير وإحترام لدى جموع الشعب المصرى ودافعاً لجميع رجال الشرطة لإستكمال مسيرة العطاء.

ووجه عبد الغفار قطاع الخدمات الطبية والأجهزة المعنية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين أولاً بأول وتقديم تقرير يومى عن حالتهم له، وتلبية كافة إحتياجاتهم تقديراً لجهودهم وتضحياتهم .

من جانبهم أعرب المصابون عن إعتزازهم بزيارة الوزير، مؤكدين إصرارهم على العودة لأداء واجبهم فى تأدية رسالة الأمن، وفقا لـ«اليوم السابع».