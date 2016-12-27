وزير الدفاع الإيراني: سندرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة “همدان”

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موسكو – نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع الإيراني «حسين دهقان»، قوله في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم المدعوم من الكرملين، إن طهران ستدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية مجددا إذا طلبت موسكو ذلك.

وشنت روسيا ضربات جوية على مسلحين سوريين من القاعدة الجوية الإيرانية في أغسطس/آب، قبل وقف العمل بهذا الترتيب، وسط توترات بين موسكو وطهران.

وعلى الرغم من تكتم موسكو وطهران على الأسباب الحقيقية لذلك الانقلاب في المواقف، فإنه سرعان ما اتضح أن سحب روسيا قاذفاتها جاء نتيجة إشهار روسيا عبر وسائل الإعلام لاستخدامها القاعدة.

من ناحية أخرى، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية «ماريا زاخاروفا» الثلاثاء أن الحديث عن رحيل «الأسد» أصبح من الماضي، موضحةً أنه لم يعد هناك من يتحدث عن رحيله باستثناء المعارضة الأكثر تشدداً ، تزامناً مع إعلان موسكو أن تخفيف الولايات المتحدة القيود على إمداد المعارضة ببعض أنواع الأسلحة «عمل عدائي».

وطالبت «زاخاروفا» في مؤتمر صحفي وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» بتغيير خطابه السياسي حول سوريا البعيد من الواقع، واستغربت من إصراره على رحيل «بشار الأسد».

وقالت: «أتفهم جيداً أن جونسون ليس ديبلوماسياً محترفاً، لكن لا يجوز أن يصل لمثل هذا الحد».

وأضافت: «حتى إن لم يكن بوريس جونسون على علم بذلك، لم يعد هناك من يتحدث عن (رحيل الأسد) باستثناء المعارضة الأكثر تشدداً: المتطرفون والإرهابيون. أما زملاء جونسون، فقد غيروا خطابهم في هذا الشأن».

وكان وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» قال إن الحكومة السورية تجري محادثات مع المعارضة قبيل اجتماع أوسع نطاقاً محتمل في أستانة، في حين أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات أن لا علم لها بالمحادثات.

ونفى عضو الهيئة «جورج صبرا» إجراء محادثات مع الحكومة السورية، وأكد: «لا علم لنا بوجود اتصالات بين المعارضة والنظام السوري. بالتأكيد ليس لنا علاقة بهذا الموضوع».