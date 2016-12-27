وزير الدفاع الإيراني: ندرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية

رؤية – أحمد عبدالصبور

طهران- قال وزير الدفاع الإيراني، العميد حسين دهقان، اليوم الثلاثاء، أن طهران تدرس السماح لروسيا باستخدام قاعدة همدان الجوية إن طلبت موسكو ذلك، بحسب ما أفادت به سكاي نيوز عربية.

جدير بالذكر أن موسكو أعلنت في منتصف العام أن القوات الجوية والفضائية الروسية ستستخدم القاعدة الإيرانية في المستقبل على أساس الاتفاقات الثنائية مع طهران.

وأضاف وزير الدفاع الإيراني، أنه سيتم إرسال مستشارين عسكريين إلى حلب إن دعت الحاجة، وعن محادثات السلام السورية، تابع قائلاً ” يجب أن لا يسمح للسعودية المشاركة في محادثات السلام السورية”.