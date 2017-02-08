وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره التركي التعاون الثنائي

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الرياض – عقد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الدفاع التركي فكري إيشك .

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة وتركيا خاصة في الجانب الدفاعي، وسبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري خاصة في المجال الصناعي، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».

كما بحث ولي ولي العهد ووزير الدفاع التركي تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب .

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، والسفير التركي لدى المملكة يونس دميرار، ورئيس جامعة كوجالي الحكومية سعد الدين هولاقو، وعدد من القيادات العسكرية في البلدين.