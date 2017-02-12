وزير الدفاع المصري يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي لبحث مواجهة الإرهاب

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القاهرة – التقى الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، اليوم الأحد، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، برئاسة النائب دانا رورا باكر، رئيس اللجنة الفرعية لشئون أوروبا والتهديدات الناشئة بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، على رأس وفد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي.

تناول اللقاء تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتجفيف منابع الإرهاب، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد وزير الدفاع المصري، اعتزازه بالعلاقات القوية التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين والتي تمتد عبر عقود من الشراكة والتعاون العسكري والتدريب والعمل من أجل مواجهة التحديات التي تستهدف أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب وفد الكونجرس عن اعتزازهم بما تحققة مصر وقواتها المسلحة من جهود على الصعيدين الداخلي والخارجي فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب والتطرف وتحقيق التوازن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدين حرص بلادهم على تدعيم علاقات الشراكة والتعاون المتميز على كافة الأصعدة على نحو يلبي طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو المستقبل، بحضور عددِ من قادة القوات المسلحة المصرية، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.