وزير الدفاع المصري يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

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القاهرة – بعث الفريق أول صدقي صبحي، القائـد العام للقـوات المسلحة وزيـر الدفـاع والإنتاج الحربي المصري، برقية تهنئـة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبـة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، جاء فيها: “قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات”.

وأضاف وزير الدفاع أود أن أعرب لكم عن اعتزازي واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاهر المجيد، كما أنني أشيد بهذه المناسبة بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع الواقية الحامية للوطن والحصن المنيع للشعب.

كما بعث الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بنفس المناسبة.

وقد أصدر الفريق أول صدقى صبحى، القائـد العـام للقـوات المسلحـة المصرية وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين من الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذا تهنئة الأقباط من مقاتلي القوات المسلحة الموجودين بشمال ووسط سيناء، كما أصدر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً مماثلاً لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.