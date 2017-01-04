وزير الري المصري: نواجه تحديًا مائيًا كبيرًا

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القاهرة – أكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر تواجه تحديًا كبيرًا في مواردها المائية، بالإضافة إلى عدد من التحديات المرتبطة بالمياه، مشيرًا إلى أن النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى المعيشة من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستخدمة للمياه، مثل الزراعة ومياه الشرب والصناعة، ويأتي على قمتها قطاع الزراعة الذي يستهلك حوالى 80 % من إجمالي الاحتياجات المائية.

وأضاف فى تصريحات صحفية أوردها موقع “اليوم السابع”، اليوم الأربعاء أن مصر من أعلى دول العالم كفاءة في إعادة استخدام المياه، والتي تقدر بـ٣٠ مليار متر مكعب، وذلك لتقليل الفجوة بين الاستخدامات والمتاح، لافتًا إلى أن جودة المياه في تدهور مستمر ما لم يقابل ذلك جهود بحثية لوضع ضوابط للاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن تكون ذات نوعية جيدة.

وأشار إلى أن مصر تتجه إلى الاعتماد على تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية الشمالية والبحر الأحمر، والتي من المقرر أن تصل كمياتها إلى ١.٥ مليون متر مكعب بحلول عام ٢٠٣٠.