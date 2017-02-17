وزير الري المصري يعلن تفاصيل استراتيجية التكيف مع التغيرات المناخية

رؤية

القاهرة – قال وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، الجمعة، إنه يجري حاليا تحديث استراتيجية التكيف مع المتغيرات المناخية حتى عام 2020، وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية.

وأضاف الوزير، في تصريحات اليوم، أن الوزارة تقوم حاليا بوضع إطار عمل يشمل خطة التحرك لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية في تغذية الشواطئ التي تعرض للنحر.

أوضح «عبدالعاطي» أنه تم استكمال عمل السيناريوهات المصرية المتعلقة بارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا بناء على التغيرات الفعلية التي حدثت في الفترة الماضية، ودراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر، وتحديد أفضل أساليب التأقلم مع تلك الظاهرة.

ولفت الوزير إلى أن الإستراتيجية تأخذ في الاعتبار ملائمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة في تلك المناطق وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية التي قد تؤثر على المجتمعات السكانية والأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة، موضحا أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع حماية الشريط الساحلي لبحيرة الملاحة شرق تفريعه قناة السويس بطول 4.5 كيلومتر من إجمالي 16 كيلومترًا، ويتمثل في المنطقة الواقعة بين البوغازين «القلعه»، و«الكيلو 2»، بهدف حماية الشريط من عوامل النحر التي يتعرض لها والتي أدت إلى قطع الشريط، ما تسبب فقدان البحيرة للكثير من ثروتها السمكية، وبتكلفة 38 مليون جنيه مع إنشاء بوغاز جديد بين البوغازين الحاليين.

وأكد الوزير أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنمية وحماية «مثلث الديبة»، لتطهير بحيرة المنزلة، وحماية شواطئ بورسعيد بتكلفة 108 ملايين جنيه ضمن المرحلة الثانية من المشروع تطوير البحيرة، وتشارك فيه وزارات الري والزراعة والتنمية المحلية، لتقليل معدلات التلوث ببحيرة المنزلة، وزيادة إنتاجيتها من الأسماك، وفقا لـ«المصري اليوم».