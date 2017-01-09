وزير الزراعة اللبناني: نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر

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القاهرة – أكد غازي زعيتر، وزير الزراعة اللبناني، الذي يزور مصر حالياً بمرافقة وفد من رجال الأعمال اللبنانيين، أن زيارته تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في كافة المجالات، خاصة في التصنيع الزراعي والحاصلات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية، وحضر اللقاء قنصل السفارة اللبنانية بالقاهرة كمال أبي مرشد، وعلي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وعبد الحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وعدد من أعضاء الجمعية من بينهم مروان زنتوت وأحمد طيبة وعمر بلبع ومحمد الحوت وسمير النجار.

وقال زعيتر، في بيان صحفي أمس الأحد، إن جدول أعمال زيارة مصر تضمن عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع عدد من الهيئات الحكومية ووزارة الزراعة المصرية بجانب منظمات مجتمع الأعمال، وفي مقدمتها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بهدف الاتفاق على الحلول التي تواجه زيادة التبادل التجاري لكافة السلع وخاصة المنتجات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة اللبناني، أن مصر ولبنان تربطهما علاقات تاريخية وطيدة على كافة الأصعدة، وفي مجالات التعاون التجاري والصناعي، خاصة الحاصلات الزراعية.

من جانبه قدم فتح الله فوزي، رئيس جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، خالص التهنئة لوزير الزراعة غازي زعيتر لتوليه مسئولية وزارة الزراعة في لبنان الشقيق بحكومة سعد الحريري، متمنياً له التوفيق لما فيه صالح الشعب اللبناني الشقيق .

وقال فوزي، في كلمته، “يربطنا بلبنان علاقات أخوة وروابط لها جذور راسخة ومواقف مشتركة ثابتة، تزداد صلابة ومتانة عاما بعد عام”، مؤكداً أن لرجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين دورا كبيرا ومؤثرا في تنمية هذه العلاقات القوية، خاصة في ظل أزمات محيطة بنا في المنطقة العربية وفي معظم دول العالم.

وأضاف فوزي، أنه مع هذه التحديات الضخمة التي تفرضها الظروف السياسية الدولية والإقليمية يجب على القطاع الخاص والحكومة في بلدينا أن تقف على رؤية واحدة وآيات واضحة من أجل تنمية الأعمال والتجارة والاستثمارات المشركة بين بلدين يربط بينهما كل هذا التاريخ الكبير والروابط الثابتة عبر الزمن حتى أصبح لبنان ومصر نموذجا في العلاقات الطيبة بين الدول .

وأكد فوزي أهمية العمل على ترجمة العلاقات القوية إلى مصالح متبادلة ومتوازنة تحقق مصالح شعب مصر والشعب البنانى الشقيق، من خلال دفع وتنمية العلاقات التجارية .

وأشار فوزي إلى أن جمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كإحدى منظمات القطاع الخاص، على أتم الاستعداد للمساهمة فى العمل على تنمية التجارة والاستثمار، وهو ما تقوم به الجمعية على مدى أكثر من 25 عاما من خلال إقامة فعاليات فى مصر ولبنان لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين.

ودعا فوزى وزير الزراعة اللبنانى للمشاركة فى ملتقى الأعمال المصرى اللبنانى، الذى تنظمه الجمعية فى بيروت فى الثانى والعشرين من فبراير المقبل، ويتضمن برنامج زيارة متكامل مع رجال الأعمال ومع الوزراء والممثلين التجاريين من أجل المساهمة فى تنمية التجارة بين البلدين والعمل على حل المشاكل والمعوقات التى تقف حائلا أمام تطور العلاقات التجارة بين البلدين.

ولفت إلى أن الروابط الوثيقة والتاريخية وقرب العادات بين مصر ولبنان تسهل من فرص التعاون والتكامل الاقتصادى فى كافة المجالات، ونحن فى حاجة فقط من حكومتى البلدين إلى تهيئة المناخ وتذليل العقبات البيروقراطية والإجرائية أمام نمو هذا التعاون لينعكس على الحياة الاقتصادية ويزيد من تأثيرها الإيجابى على زيادة التبادل التجارى بين مصر ولبنان، وفقا لـ«صله».