وزير الزراعة المصري الجديد: المشروعات القومية الكبرى على رأس أولوياتي

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القاهرة – قال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد، إنه سيولى المشروعات القومية الكبيرة اهتمامه خلال فترة تواجده في المنصب الوزارى لتعظيم الإنتاج الزراعي في مجالات الاستصلاح والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

وأكد البنا في تصريحات خاصة أوردتها « بوابة فيتو»، أن مشروع الـ100 ألف صوبة من أهم المشروعات التي ستوفر لمصر حاصلات زراعية للتصدير وتحد من استهلاك المياه وتحقق أفضل استفادة من وحدة الأرض والمياه، مشيرًا إلى أن اهتمامه أيضا ينصب نحو العمل في مشروع المليون رأس ماشية لتجهيز المرحلة الأولى منه للاقتراب من نسب الاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء والألبان.

وأشار وزير الزراعة الجديد، إلى أن الاعتماد على معايير البحث العلمى في تنفيذ كافة المشروعات القومية هو الضمان لنجاحها وتحقيقها أعلى إنتاجية.