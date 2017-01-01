وزير السياحة المصري يُقرر تشكيل لجنة للتسويق لمدينة شرم الشيخ سياحيًا

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شرم الشيخ – قرر يحيى راشد، وزير السياحة المصري، تشكيل لجنة لتسويق مدينة شرم الشيخ سياحيًا، بهدف تنشيط الحركة الوافدة للمدينة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الاجتماع الذى عقده مع مجموعة من المتخصصين فى مجال السياحة بشرم الشيخ ناقش الأوضاع التي يمر بها القطاع وكيفية التغلب على المشاكل المتعلقة بالتسويق، يأتي ذلك على هامش مشاركته بمهرجان “كويت السلام – مصر المحبة” بشرم الشيخ.

وأضاف الوزير، في تصريحات أوردها موقع “اليوم السابع” أمس السبت، إنه كلف المستثمرين بتأسيس لجنة للتسويق شرم الشيخ، مكونة من 15 عضوًا تمثل جميع القطاعات السياحية، على أن يجتمع 8 أعضاء منهم معه أسبوعيًا.