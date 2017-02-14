وزير الصناعة المصري: روسيا لم تبلغنا بتخصيص ميزانية للمنطقة الصناعية

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القاهرة – قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الجانب الروسى لم يبلغ مصر رسميًا بتخصيص أى مبالغ مالية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد.

جاء ذلك فى تصريحات صحفية بشأن ما تم تداوله من أخبار عن تخصيص روسيا 20 مليار روبل للمنطقة الصناعية شرق بورسعيد.

يذكر أنه سبق وقام وزير التجارة والصناعة الروسى دينيس مانتوروف ونظيره المصرى طارق قبيل فى بداية فبراير الماضى، بالتوقيع على مذكرة بشأن إقامة منطقة صناعية روسية على أرض مصر، كما تقرر بناء ميناء جديد، وذلك لزيادة الإقبال على منتجات هذه المنطقة من الناحية اللوجيستية.

وتضم قائمة الشركات الروسية التى من المحتمل أنها ستعمل فى هذه المنطقة كل من “مجموعات غاز” و”كاماز” و”واز” لصناعة السيارات بالإضافة إلى عدد من الشركات النفطية كـ “غازبروم نفط” و”تات نفط” وكذلك شركة “انتر راو” وشركة ” ترانس ماش هولدينج”.

وذكرت مجموعة العمل التابعة لوزارة التجارة والصناعة الروسية، أنه من المخطط أن تبدأ المنطقة الصناعية الروسية فى مدينة بورسعيد فى ديسمبر عام 2018.

ومن المقرر أن يكون تمويل المشروعات المزمع انشاؤها فى المنطقة نتيجة اتفاق بين الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الآليات التمويلية اللازمة لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.

ويوفر مشروع إنشاء منطقة صناعية شرق بورسعيد قرابة 80 ألف فرصة عمل مباشرة، جراء المشروعات المقرر تنفيذها فى المشروع فى مدد زمنية متباعدة على أن يكون بدء العمل فعليا فور توقيع الاتفاق بين الطرفين بصورة رسمية.

أعلنت فضائية ON LIVE فى خبر عاجل لها منذ قليل أن روسيا خصصت 20 مليار روبل لمناقصة تنفيذ مخطط المنطقة الصناعية فى مصر، وفقا لـ«اليوم السابع».