وزير الطيران المصري: زيارة أخرى للروس في يناير تمهيدًا لعودة الرحلات

رؤية

القاهرة – أعلن شريف فتحي، وزير الطيران المدني المصري، أنه اتفق مع الوفد الروسي الأمني الذي أجرى جولات تفقدية بمطار القاهرة اليوم الخميس، أنه ستكون هناك زيارات أخرى متبادلة بين الجانبين خلال شهر يناير المقبل، وذلك لاستكمال إجراءت عودة الطيران بين الدولتين.

وتابع الوزير في بيان رسمي لوزارة الطيران المدني، أنه التقى الوفد الأمني الروسي، الذي زار مصر لاستكمال إجراءات عودة الطيران بين مصر وروسيا، وقد أشاد الوفد بالتجهيزات والإجراءات الأمنية المتبعة في مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، وذلك بعد يومين من جولة تفقد خلالها الوفد الإجراءات المتبعة في مبنى الركاب “٢” تمهيدًا لعودة حركة الطيران بين البلدين، وذلك وفقًا لموقع “اليوم السابع”.