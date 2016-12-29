وزير الطيران المصري يناقش مع وفد روسي استئناف الرحلات السياحية

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القاهرة – عقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني المصري، جلسة مباحثات مع الوفد الأمني الروسي الذي تفقد مبنى الركاب الجديد “٢” بمطار القاهرة الدولي، وذلك بمقر وزارة الطيران المدني، بحث الاجتماع ما شاهده الوفد الأمني خلال زيارته والتي استمرت يومين تمهيدًا لاستئناف الرحلات بين البلدين، وذلك بعد توقفها أكثر من عام عقب سقوط الطائرة الروسية في صحراء العريش نهاية اكتوبر ٢٠١٥، حسبما كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، وفقًا لموقع “اليوم السابع”.

وأضافت المصادر أن الوزير استقبل الوفد الروسي عقب انتهاء جولته بالمطار، وقبل مغادرتهم القاهرة في طريق عودتهم إلى روسيا لتقديم التقرير الأمني عن ما تم بالقاهرة في إطار استئناف الرحلات بين القاهرة وموسكو في المرحلة الأولى، ثم موسكو والغردقة وشرم الشيخ في المرحلة الثانية.

كان الوفد الأمنى الروسي تفقد اليوم الخميس، ولليوم الثاني على التوالي، الإجراءات الأمنية بمبنى الركاب الجديد ٢، تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين، وأفادت المصادر أن الوفد تفقد الإجراءات الأمنية المتبعة بالمبنى على الركاب والحقائب وشحن البضائع، كما تابع إجراءات تأمين الأسوار ومرور الركاب من نقاط تفتيش، كما التقى الوفد مع عدد من المسئولين بوزارة الطيران المدني.