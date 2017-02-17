وزير العدل التركي: المنظمات الإرهابية لن تنجح في إضعاف جهودنا

رؤية – أحمد عبدالصبور

أنقرة- ندد وزير العدل التركي، بكر بوزداغ، بالهجوم الإرهابي الذي استهدف سكنا لموظفي العدل والقضاء في شانلي_أورفا، مساء اليوم الجمعة.

وأكد بكر بوزداغ، أن الجميع في تركيا مستمر بكل عزم وقوة في محاربة الإرهاب، ولن تستطيع المنظمات الإرهابية وهجماتها من إضعاف جهود الشعب في ذلك.

وأضاف أن الهجوم الإرهابي لم يستهدف فقط موظفي العدل والقضاء، إنما هو استهداف لشعب التركي ووحدته.

من جانب أخر قال والي مدينة شانلي أورفا، أن الإنفجار أدى إلى مقتل طفل يبلغ من العمر “3 سنوات” وإصابة 15 شخصًا آخرين، وان الإنفجار نتج عن تفجير سيارة مفخخة بالقرب من سكن حكومي لموظفي العدل والقضاء.