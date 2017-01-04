وزير العدل الكويتي: القضاء المصري هو الأقرب للفقه القانوني بالكويت

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القاهرة – أشاد وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الكويتي، الدكتور فالح العزب، بدور الخبرات المصرية في صياغة الدستور الكويتي خاصة الخبير الدستوري، عثمان خليل عثمان، موضحًا أن إسهاماته في هذا الصدد في الستينيات من القرن الماضي لا تزال موضع إشادة وتقدير إلى اليوم ولم نلمس اختلالاً في تكوينه وفي تركيبه رغم التطورات المتلاحقة.

وأشار فالح العزب، في بيان صادر عن السفارة الكويتية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، إلى حاجة الكويت لمزيد من الخبرات بغية تطوير منظومة القضاء وتعديل التشريعات بما يتلاءم مع العصر الحديث، مؤكدًا أن مصر تحديدًا هي الأقرب دائمًا لقلب دولة الكويت وللفقه القانوني في دولة الكويت، وأضاف عقب زيارته لمقر المجلس الأعلى للقضاء التى شهدت مباحثات مع المستشار مصطفى جمال الدين، رئيس المجلس: “جئنا لإلقاء التحية ابتداء على هذا المجلس الشامخ بشيوخه وقضاته الأساتذة في الفقه الذين ننهل الكثير من أحكامهم التي وصلت إلينا قبل أن نصل إليهم أو قبل أن نلتقي بهم”.

وأعرب وزير العدل الكويتي عن تطلعه لمزيدٍ من التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء عبر تزويد الكويت بالمستشارين في ظل ما تشهده من توسع عمراني.

ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض، المستشار مصطفى جمال الدين، على ما تحظى به دولة الكويت من مكانة في قلوب وعقول المصريين، مثمنًا توقيع وزيرى العدل في البلدين اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي.

وكان العزب قد استهل زيارته لمصر أمس الثلاثاء بالتوقيع مع وزير العدل، المستشار حسام عبد الرحيم، على اتفاقية للتعاون القانوني والقضائي بين البلدين تتضمن عدة بنود منها ما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، فضلاً عن تنظيم التعاون القضائي في عدة مجالات.