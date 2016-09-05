وزير العدل الليبي يطالب مصر بوقف ملاحقة رموز نظام القذافي

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طرابلس – طالب منير عصر وزير العدل المكلف بالحكومة الليبية المؤقتة، السلطات الأمنية المصرية بوقف ملاحقة رموز النظام الليبي السابق، وإلغاء مذكرة المطلوبين الليبين لدى النائب العام في ليبيا.

وأشار عصر في رسالة وجهها لمدير مكتب الشرطة الدولية بمصر، إلى أن مذكرة النائب العام الليبي الأسبق عبد العزيز الحصادي والتي حملت الاتهامات الموجهه إلى المطلوبين الليبيين بمصر كان الغرض منها سياسيا.

كما طالب الوزير المكلف، السلطات المصرية بتفادي تسليمهم إلى من سماهم «الجهات الخارجة عن القانون والمسيطرة على الوضع الأمني في ليبيا».

وكانت الحكومة الليبية عقب سقوط نظام القذافي طالبت السلطات المصرية بتسليم عدد من الشخصيات الليبية التي تعيش في مصر، بخاصة المحسوبين على نظام القذافي، وذلك وفقًا لـ «الغد».