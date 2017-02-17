وزير: العراق يخطط لامتلاك «أسطول كبير» من ناقلات النفط

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بغداد – قال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي في بيان ،اليوم الجمعة، إن العراق يخطط لامتلاك “أسطول كبير” من ناقلات النفط لنقل الخام العراقي إلى الأسواق العالمية.

ويقول الموقع الإلكتروني لشركة ناقلات النفط العراقية التي تديرها الدولة إن أسطول ناقلات البلاد تعرض أغلبه للتدمير خلال الهجوم الذي قادته الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت في حرب الخليج الثانية عام 1991. وكانت الشركة تمتلك ما يصل إلى 24 ناقلة في الثمانينيات.

ونقل البيان عن اللعيبي قوله لإدارة الشركة “الوزارة حريصة على إعادة هيكلة هذه الشركة المهمة بهدف تطوير عملها من خلال بناء وامتلاك أسطول كبير وحديث للناقلات النفطية.”

والعراق ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.