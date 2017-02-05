وزير القوى العاملة المصري يعد بتشكيل لجنة بالعمالة الموسمية لخدمات الحجاج

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القاهرة – اجتمع “محمد سعفان” وزير القوى العاملة المصري صباح اليوم مع وفد يمثل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج برئاسة “حمدى إمام” رئيس شعبة شركات الحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ومشاركة أحمد العسال نائب رئيس شعبة الشرقية وأعضاء مجلس إدارة شعبة القاهرة، والعديد من أصحاب شركات العمالة بمحافظات الجيزة والإسكندرية وباقى المحافظات.

قدم “إمام” شرحاً وافياً للوزير عن أزمات الشركات وأهمها انحسار الطلب على العمالة المصرية من دول الخليج، وأكد وزير القوى العاملة على دعم الشركات فى مساعيها نحو فتح أسواق عمل جديدة فى أفريقيا وآسيا ، ووافق على طلب الشركات بإبقاء بند مدة تراخيص الشركات لـ 5 سنوات بدلا من تقليصها إلى 3 سنوات فى مسودة قانون العمل الجديد.

وطالب “سعفان” بمخاطبة وزارة التعليم العالى لإنهاء أزمة طول فترة الاستعلام عن صحة شهادات المؤهلات العلمية للمتعاقدين المصريين، والتى تطلبها سفارات الدول العربية المستقدمة للعمالة المصرية، وكذلك أمر ببحث شكوى الشركات من ارتفاع أسعار الكشوفات الطبية بالمستشفيات الخاصة، ومخاطبة وزارة الصحة لتسهيل عمل الكشوفات الطبية للعمالة المسافرة للخارج بأسعار مناسبة.

وطلب ” رئيس شعبة شركات الحاق العمالة ” بتحسين موقع مراجعة مديرى الشركات وموظفيها للوزارة، ووافق “سعفان” على مطلب الشركات، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة من الوزارة والشعبة والشركات العاملة بالعمالة الموسمية لخدمات الحجاج، وذلك لتنظيم العمل قبل بدء الموسم القادم، وفقا لـ«اليوم السابع».