وزير النقل اليمني: لا مخاطر على عودة الرحلات إلى المطارات اليمنية

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صنعاء – أكد وزير النقل اليمني مراد الحالمي أن المطارات اليمنية في المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة الشرعية مؤمنة تماماً وتنعم بالاستقرار الكامل.

وأشار الوزير خلال لقاء تشاوري نظمته، الأحد، في عدن هيئة الطيران المدني والأرصاد اليمنية لمسؤولي المطارات وقيادات النقابات فيها – إلى عدم وجود أي خطورة على عودة الرحلات الجوية إلى اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية فإن وزير النقل اليمني شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تباشر هيئة الطيران المدني والأرصاد أعمالها وصلاحيتها من العاصمة المؤقتة بشكل دائم، مشيداً بالدور الكبير الذي تبذله الحكومة والتحالف العربي لإعادة تأهيل المطارات اليمنية وتشغيلها في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، وفقا لـ«24».