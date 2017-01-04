وزير خارجية ترامب يقطع علاقاته بمجموعة أكسون موبيل

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واشنطن – تعهد وزير الخارجية الأمريكي المعين ريكس تيلرسون في حال تثبيته في هذا المنصب بقطع كل روابطه مع مجموعة إكسون موبيل التى كان حتى وقت قريب رئيسها التنفيذى، وفق ما أفادت الشركة النفطية العملاقة فى بيان.

وافاد البيان الصادر فى وقت متأخر ليل الثلاثاء أن “مجلس إدارة إكسون موبيل توصل إلى اتفاق مع ريكس تيلرسون رئيس مجلس إدارتها السابق، ينص على أن يقطع كل روابطه بالشركة استجابة للمطالب الرامية إلى تفادى نشوء تضارب مصالح قبل تعيينه فى منصب وزير الخارجية”.

وبنى تيلرسون الذى اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب فى ديمسبر لتولى وزارة الخارجية حياته المهنية فى الشركة النفطية قبل أن يتقاعد فى 31 ديسمبر عن عمر 64 عاما. وكان منذ 2006 رئيسا لمجلس إدارة الشركة المتعددة الجنسيات التى تنشط فى خمسين بلدا بينها روسيا، وفقا لوكالة «الأنباء الفرنسية».

وأوضح البيان أنه فى حال صادق الكونجرس على تعيينه، فإن “قيمة الأسهم التى يفترض أن يحصل عليها خلال السنوات العشر المقبلة، وعددها يزيد عن مليونى سهم، ستنقل إلى صندوق يتولى أطراف آخرون إدارته”.

كما تعهد تيلرسون عدم العمل فى قطاع النفط والغاز خلال السنوات العشر التى سيستمر فيها عمل الصندوق. وفى حال خالف هذا الاتفاق، فإن أموال الصندوق ستتحول إلى جمعيات خيرية.

كما من المقرر أن يتخلى تيلرسون عن أكثر من 4,1 مليون دولار من العلاوات النقدية التى كان سيتلقاها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وعن منافع اخرى مثل حقوقه فى الضمان الصحى و”مساعدات إدارية ومالية وضريبية”.

وينص الاتفاق بين المجموعة وتيلرسون على أن إكسون موبيل ستخفض بحوالى سبعة ملايين دولار الاموال التى من المقرر أن تسددها لرئيسها التنفيذى السابق.

من جهة اخرى، تعهد وزير الخارجية بيع الأسهم التى يملكها حاليا فى الشركة وعددها يزيد عن 600 الف سهم.