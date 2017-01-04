وصول جثماني فتاتين للمغرب لقيتا مصرعهما في هجوم إسطنبول

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وصل فجر اليوم الأربعاء، جثمانا الضحيتين المغربيتين في اعتداء إسطنبول إلى المغرب، فيما تخضع أربع مغربيات أخريات، بينهن توأم، للعلاج بتركيا، على أثر إصابتهن بجروح في الهجوم.

وتم نقل جثماني ربيعة المستعين وزينب آيت عاصي، على متن رحلة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وحضر أفراد من أسرتي الضحيتين إلى أرض المطار بحضور ممثلين عن وزارة الخارجية والسلطات المحلية والسفارة التركية لدى المغرب.

وكان هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، قد أوقع 39 قتيلا معظمهم أجانب، وغالبيتهم من دول عربية.

أما عن حالة التوأم اللتين نجيتا من الهجوم، فقد قال شقيقهما إنهما عاشتا لحظات مرعبة، مضيفا أن الأسرة اعتقدت أنها خسرت ابنتيها، في البداية، قبل أن تتضح الأمور.

وأصيبت 4 شابات مغربيات في الاعتداء، وتكفل العاهل المغربي الملك محمد السادس بتكاليف العلاج ونقل جثماني الشابتين المغربيتين.