وصول جثمان السفير الإماراتي إلى مطار البطين

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أبوظبي – وصل، صباح اليوم الخميس، جثمان سفير الإمارات لدى جمهورية أفغانستان الشهيد جمعة محمد عبدالله الكعبي، إلى مطار البطين في العاصمة أبوظبي.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش في مقدمة مستقبلي الشهيد وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “أصعب اللحظات في مطار البطين هذا الصباح الباكر، لحظة استقبال جثمان الشهيد السفير جمعة الكعبي، تضحيته الإنسانية تشرف السلك الدبلوماسي الإماراتي”، بحسب موقع «24».

يذكر أن السفير الكعبي استشهد متأثراً بإصابته في التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار، وأسفر عن إصابته وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته في مهمة إنسانية ضمن برامج المساعدات الإنسانية التي خصصتها الدولة لدعم الشعب الأفغاني.