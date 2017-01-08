وصول 250 جنديًا أمريكيًا إلى الحدود الروسية

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وارسو – وصلت إلى مدينة فروتسلاف البولندية الدفعة الأولى من القوات التابعة للواء المدرع الأمريكي، الذي سيتمركز في بولندا، في إطار الإجراءات الهادفة إلى تعزيز تواجد حلف الناتو بشرق أوروبا.

وأفادت «وكالة الأنباء البولندية» بأن 250 جنديًا أمريكيًا الذين حلوا فى مدينة فروتسلاف، أمس السبت، هم جزء من 4000 جندى من المقرر نشرهم فى بولندا ودول البلطيق، (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا)، كجزء من عملية “أتلانتيك ريسولف” العسكرية الأمريكية.

وقال مسئولون فى الحلف أن هذه العملية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار فى دول الحلف الواقعة فى شرق أوروبا، لكن روسيا انتقدت ذلك معتبرة أنه حشد غربى عدوانى قرب حدودها الغربية.

وستشارك قوات أمريكية وبولندية فى تدريب ضخم فى بولندا نهاية يناير الجارى فى إطار سلسلة إجراءات تهدف لطمأنه حلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا.