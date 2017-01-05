وصول 4 يمنيين مرحلين من غوانتانامو إلى السعودية

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الرياض- وصل أربعة سجناء يمنيين إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، بعد أن أفرجت عنهم الولايات المتحدة من السجن العسكري في خليج غوانتانامو.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية إن السجناء الأربعة وصلوا مساء اليوم إلى المملكة، حيث يقيم ذويهم.

وأشار إلى أن ذوي هؤلاء السجناء يقيمون في السعودية، وقدموا التماس لاستضافة أبنائهم في المملكة، نظرا للظروف التي يمر بها اليمن.

وأكد المتحدث الأمني أنه سيتم إخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة، التي تشمل استفادتهم من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.