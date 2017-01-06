وفاة الحالة الثانية نتيجة أنفلونزا الطيور في هونج كونج

رؤية

بيكين – توفى رجلا يبلغ من العمر 62 عاما توفي نتيجة الإصابة بأنفلونزا الطيور، اليوم الجمعة، في هونج كونج، وهي ثاني حالة وفاة بسبب بالفيروس هذا الشتاء، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وتوفي الرجل- الذي سافر إلى مدينة قوانغتشو بجنوب الصين في منتصف ديسمبر، وخضع للعلاج في مستشفى بمدينة دونغقوان المجاورة في وقت سابق الأسبوع الجاري، بسبب الإصابة بالسلالة إتش7إن9 من الفيروس.

وأكدت هونج كونج 3 حالات إصابة بشرية بفيروس إتش7إن9 في 3 أسابيع وذلك في ظل تنامي المخاوف من انتشار المرض في كوريا الجنوبية واليابان والصين.