وفاة الرئيس الألماني الأسبق رومان هيرتسوج

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برلين- قال مكتب الرئاسة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الألماني السابق رومان هيرتسوج، الذي كان أحد أهم المدافعين عن الإصلاحات الاقتصادية في التسعينيات بعد سقوط جدار برلين، توفي عن 82 عاما.

وبحسب وكالة رويترز، كان هيرتسوج عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل، وشغل منصب كبير القضاة في أعلى المحاكم الألمانية قبل انتخابه رئيسا لفترة مدتها خمسة أعوام في عام 1994 بعد أربعة أعوام من توحيد شطري ألمانيا.

وقالت ميركل “أدى رومان هيرتسوج واجباته في أعلى المناصب الحكومية بطريقته التي لا تضاهى. كان صادقا ومتواضعا ويتمتع بحس الدعابة والسخرية”.

وقال الرئيس الألماني الحالي يواخيم جاوك إن هيرتسوج كان “شخصية متميزة ساعد في صياغة صورة ألمانيا والتفاعلات داخل مجتمعنا”.